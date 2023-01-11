Erzincan'da hükümlüler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde Ceza İnfaz Kurumları tarafından düzenlenen “Kitap İyileştirir” adlı kitap bağış kampanyası, ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa başlattığı kampanyada, hükümlü ve tutukluların cezaevi kampüs yerleşkesinde kitaba erişim noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için müstakil kütüphanelerin kurulması kararlaştırılmıştı.

Erzincan Adliyesi önünde düzenlenen kitap bağış etkinliğine Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün, cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı İrfan Alper ve kurum çalışanları katıldı.

Programa katılan İl Müftümüz Muharrem Gül, “Kitap kampanyasına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızın eserlerini hediye ederek destek veriyoruz.” dedi. Desteklerinin devam edeceğini kaydeden Müftü Gül, kitap kampanyasının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı basılı yayınlarından kitap ve dergi takdiminde bulundu.