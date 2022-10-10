Erzincan'da “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması”

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak Erzincan'da da “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 519 şahıs sorgulanarak, 2 metruk bina, 37 iş yeri kontrol edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde, birlik ve beraberlik içinde güvenin, huzurun şehri Erzincan'ı daha güzel günlere taşıyacaktır. Erzincan'ımıza huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan Türk Polis Teşkilatı, geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da aynı heyecan, azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.” denildi.