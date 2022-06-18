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Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Erzincan’da iki minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Gürsu idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs ile 1278 sokaktan 1062 sokak istikametine seyreden Oğuz Sıtkı Akpınar yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu toplam 7 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt kaza mahalline gelerek trafik ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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