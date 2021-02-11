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Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ile Kaymakamlar toplantısı yapıldı

Erzincan Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı yapıldı.


İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, emniyet müdürü ve il jandarma komutanının katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.


İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

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