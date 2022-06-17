İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da ilaçlama ekipleri iş başında

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte şehir genelinde sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte şehir genelinde sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde mayıs- eylül aylarında yürütülen uçkunla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler gece gündüz olmak üzere planlanan ilaçlama yapıyorlar.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde yürütülen çalışmalarda tüm caddeler, sokaklar, ana arterler ve ara yollar ilaçlanıp sinek, sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadele ediliyor. Ekipler ayrıca şehir genelinde bulunan kanalizasyon hatları, atık su giderleri, yağmur suyu ızgaraları gibi alanlarda da ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

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