Erzincan'da ilk defa böbrek koruyucu cerrahi uygulandı

Erzincan'da ilk defa 46 yaşındaki kadın hastaya Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek koruyucu cerrahi uygulandı. Erzincan Sağlık İl Müdürü Dr. Erkan Hirik, “Bu cerrahi operasyonun Erzincan'ımızda yapılabiliyor olması çok önemli bir gelişme” dedi.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan ve ismi açıklanması istenmeyen kadın hasta taburcu edildi. Operasyon hakkında gazetecilere bilgi veren Erzincan Sağlık İl Müdürü Dr. Erkan Hirik, “Böbrek tümörü sebebiyle bize başvuran 46 yaşındaki kadın hastamız son zamanlarda yaygınlaşan ve Türkiye'de belli başlı merkezlerde uygulanan böbrek koruyucu cerrahi yöntemle tümörün tamamı temizlenerek, böbrek korunarak özel bir cerrahi uyguladık. Hastamızın durumu çok iyi üçüncü gününde taburcu ettik. Bu cerrahi operasyonun Erzincan'ımızda yapılabiliyor olması çok önemli bir gelişme. Devamının geleceğini düşünüyorum.” dedi.

Hirik kendisinin de katıldığı operasyonu başarılı bir şekilde Üroloji Servisinden Dr. Abdullah Erdoğan, Dr. Ercüment Keskin ve Dr. Abdullah Turan'ın gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Böbrek koruyucu cerrahi uygulanmasına büyük katkı sağlayan doktorlardan Dr. Abdullah Erdoğan ise, “Hastamız 46 yaşında. Rutin incelemeleri sırasında sağda üst kısımda kitle tespit edildi. Daha önce böyle bir durumda bölgenin tamamı alınıyordu. Fakat biz hastamıza sadece üst kısımdaki kitleyi aldık. Bu sayede böbreğin yüzde 60'lık bir kısmını koruyabildik. Bu kalan kısım hastaya katkı sağlayacaktır. Şu anda uygulanan şekliyle ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi evine taburcu ettik. Hastanemizde artık her türlü böbrek, tümör, prostat ameliyatları yapılabilmektedir. “ diye konuştu.