Erzincan'da ilk kornea nakli yapıldı

Uzun yıllardır tek gözü görmeyen hasta başarılı geçen operasyonla yeniden görmeye başladı.

Yaklaşık 3 sene önce geçirdiği bir göz ameliyatı sonucu sol gözünde oluşan görme kaybı nedeniyle kornea nakli bekleyen 67 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı. Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kemal Bayrakçeken ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat aynı zamanda Erzincan'ın ilk kornea nakli ameliyatı olarak da tarihe geçti. Bölgede Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Tunceli'de daha önce hiç yapılmayan kornea nakli Erzincan'da ilk olarak başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kemal Bayrakçeken ve ekibi tarafından yaklaşık 1 saat süren başarılı bir operasyon ile yıllardır sol gözü görmeyen Gülser Nalbant'ı sağlığına kavuşturdu.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ek Hizmet Binasında kornea nakli yapılan hastayı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, operasyonu gerçekleştiren Dr. Kemal Bayrakçeken ve ekibine teşekkür ettiler.

Ameliyat sonrası tekrardan sol gözü görmeye başlayan Gülser Nalbant emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyet duyduğunu ifade etti.

‘Erzincan bölgede kornea merkezi olacak'

Yapılan başarılı operasyonun ardından, Gazi Üniversitesi Tığ Fakültesi Hastanesi Kornea Bankasına bağlı olarak kurulan Kornea Nakil Merkezi ile Erzincan'ı bölgede kornea merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Erzincan sağlık alanında yapmış olduğu bir ilkle birlikte, sadece bölge illerle değil arkadaşlarımızla da istişare ettiğimizde, bölgede Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Tunceli gibi bu bölgelerde de yine genel olarak baktığımızda Doğu ve Karadeniz'in bir kısmında kornea naklinin yapılmadığını görüyoruz. Biz bu gerçekleştirmiş olduğumuz ameliyatla birlikte sadece Erzincan'a değil, inşallah bölge müdürü arkadaşlarımızla da konuşup bu tip ihtiyacı olan insanların daha yakın olan Erzincan'a yönelmesini sağlayacağız. Erzincan'ı bölgede kornea merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bir ilki yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hastamıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Erzincan'da hekimimize, hastanemize, bizlere güvenmiş olması ve Erzincan'ı tercih etmiş olması bizim için gurur kaynağı, bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

‘Kornea nakli için önce eğitim aldılar'

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise başarılı geçen operasyon öncesinde ekibin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kornea nakli ile ilgili gerekli eğitimlerini aldıklarını ifade ederek “Bir kornea nakli gerçekleşti Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde. Hocamız ve ekibi hakikaten büyük bir iş başardılar ama bu ameliyatı yapabilmek adına büyük bir uğraş verdiler. Öncelikle eğitimlerini tamamladılar. Bir hekimimizi ve iki hemşiremizi biz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderdik. Orada kornea nakli ile ilgili gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra geldiler. Burada çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Hakikaten sadece ışık görebilen bir gözü şuan çok detaylı görebiliyor. Ne mutlu bize ki görme kabiliyetini kaybeden hastanın görmesine vesile olduk” diye konuştu.

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kemal Bayrakçeken de kornea nakli ile alakalı bilgiler vererek, “Hastamız yaklaşık 3 sene önce bir komplike göz cerrahisi geçiriyor. Daha sonra sol gözünün korneasında defekt kalıyor tabi bu ameliyata bağlı. Bize geldiğinde sadece ışığı belli belirsiz seçiyordu teyze. Biz de Ekim 2022 itibariyle Kornea Nakil Merkezimizi oluşturduk burada. Gazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinin Kornea Bankasına bağlı olarak. Daha sonra ilk hasta olarak ameliyatını planladık. Mersin'den bir kornea geldi bize. Bakanlığın destekleriyle. Başarılı bir operasyonla kendisine bu korneayı naklettik. Görmesi de daha ilk günden çok sevindirici boyutlara ulaştı” ifadelerini kullandı.