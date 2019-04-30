Erzincan'da “İlk Yardım Eğitimi Konferansı” verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mavi Salonda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak 112 İlk Yardım Eğitmeni Semra Gazi, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Osman Kağan Çakır, 112 Acil Merkezi eğitmenleri, Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu Özer, Müdür Yardımcıları Öğr. Görevlisi Hande Erman, Seval Özyer, sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleşen konferansta 112 İlk Yardım Eğitmeni Semra Gazi, ilk yardım eğitiminin hayatın her alanında önemli olduğuna belirterek ilk yardımının tanımını yaptı. Olay anında ilk müdahalenin de önemine değinen Gazi, bu tür konferanslarla bilinçli müdahalenin sayısının çoğaltılabileceğini dile getirdi.

112 çağrı hizmetleri hakkında da bilgilerin verildiği konferansta 112 Acil Merkezinin doğru kullanılması adına farkındalık oluşturmanın gereğine değinildi. Program sonunda ilk yardım eğitime katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.