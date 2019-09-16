Erzincan'da İlköğretim Haftası kutlandı

Erzincan'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte “İlköğretim Haftası” kutlamaları Belediye Sarayı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Her yıl olarak 15-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan "İlköğretim Haftası" etkinliklerine İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunma törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Egemenlik Anadolu ve Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bizler çalışkan, üreten, yenilikçi ve aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı 2023 eğitim vizyonu kılavuzluğunda gençler yetiştirmek istiyoruz. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz bu hızla değişen dünyada ayak uyduramayanlar sahnenin hemen kenarına ittiriverirler. Sahnede olabilmenin olmazsa olmazı ve lokomotifi hepiniz ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki eğitim ve bilgidir. Cemil Meriç'in muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbal ile birleştirmektir diyor eğitim ve köprüdür diyor. Eğitim işte bu köprüyü kurabilmek maziyle istikbal arasını bir köprü gibi ayaklarını yere sağlam basmak suretiyle birleştirmek ve amacımız gayemiz 2023, 2071'e çok güzel başarılar ve çok güzel hikayeler yazmaktır.” dedi.