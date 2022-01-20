Erzincan'da "İmam Hatip Ortaokulları Arasında Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Şemsettin Uçar İmam Hatip Ortaokulunun koordinatörlüğünde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Din Öğretimi Şube Müdürü Fikret Ayaz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü Murat Karakurt, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Turgut Çakmak, Temel Eğitim Şube Müdürü Abdülvahap Terece, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşması yapan Din Öğretimi Şube Müdür Fikret Ayaz, " Yarışmaya Erzincan Merkez ve ilçelerinden 11 İmam Hatip Ortaokulumuz katılmış bulunmaktadır. Bu program, bir yarışmadan ziyade merkez ve ilçe imam hatip ortaokul öğrencilerimizin kaynaşması, imam hatip ortaokullarımız arasında olumlu diyalog ve paylaşımların sağlanması amaçlanmaktadır. İkinci dönem sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ödül töreninde ödül takdiminde bulunarak konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise "Bu program ile pandemi döneminin zor şartlarından geçen öğrencilerimizde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek,yeteneklerini sergilemelerine imkân vermek, kaynaşmalarını sağlamak istedik. Bunu, bir yarışmadan ziyade ilçe ve merkezdeki öğrencilerimizin bir araya gelerek tanışıp kaynaştıkları bir program olarak görüyorum. Çok güzel bir program oldu. Öğrencilerimizi ve emek veren öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen yarışmada, Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu 1'nci, Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu 2'nci, Şemsettin Uçar İmam Hatip Ortaokulu 3'üncü oldu.