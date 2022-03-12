Erzincan'da İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü kutlandı

Erzincan'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101'nci yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü düzenlenen törenle kutlandı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ve meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlk olarak günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bugün İstiklal Marşı'nın kabul edilişini kutluyor ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; büyük şahsiyetler kendilerini değil hep milleti düşünmüşlerdir. İşte Mehmet Akif de bu şahsiyetlerdendir ki, her zaman milletle yaşamış ve ordumuz ile milletimize hitaben İstiklal Marşı'nı kaleme almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'nci yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. İstiklal Marşı gibi bu eşsiz eseri bize bırakan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

Ardından protokol konuşmaları yapılarak Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Liseli öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın doğuşunun anlatıldığı oratoryo gösterisi ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden program drama gösterisi ve ödül töreni ile son buldu.

Düzenlenen anma etkinliğine il protokolünün yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.