Erzincan'da jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, mayıs ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 1 adet Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren 24 ayar saf altından yapılmış 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan kitap, 5 bin 296 paket kaçak sigara, 80 kilogram nargile tütünü, 154 adet sarma makinesi, 17 adet narkotik/psikotrop tablet, 131 adet sigara kâğıdı ele geçirilmiş olup, 17 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; 5 Yasadışı Bulunma ve 1 Göçmen Kaçakçılığı TCK-79 olayına müdahale edilmiş olup, bu olaylarda toplam 18 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalanmıştır. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış olup, yakalanan düzensiz göçmenlerden 2'si serbest bırakılırken 16'sı sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 7 Faili Meçhul olaya müdahale edilmiş olup, 4 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 163 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve Erzincan ilinde 174 şahıs yakalandı.”