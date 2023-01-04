Erzincan'da jandarma kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda da, 7 yasadışı bulunma, 2 göçmen kaçakçılığı (TCK-79), 1 uluslararası iş gücü kanununa muhalefet olayına müdahale edilerek, bu olaylarda toplam 82 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken yakalanan kaçak göçmenlerden 4'ü serbest bırakıldı, 78'i sınır dışı edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda ise; 9 faili meçhul olaya müdahale edilerek 7 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 200 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu ve Erzincan'da 108 şahıs yakalandı.