İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da jandarma sorumluluk alanında 2022 yılının ilk 7 ayında 480 asayiş, 5 terör, 28 kaçakçılık suçları olmak üzere toplam 513 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2022 yılı ilk 7 aylık döneminde aranan şahıslara ve araçlara yönelik yapılan çalışmalar, icra edilen önleyici faaliyetler ve huzur-güven uygulamaları sonucunda; 480 asayiş, 5 terör, 28 kaçakçılık suçları olmak üzere toplam 513 aranan şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslardan 70'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ülkeye izinsiz olarak giriş yapan 390 düzensiz göçmen yakalanarak, İl Göç İdaresi ve geri gönderme merkezlerine teslim edildi.


Ayrıca yaklaşık 25 kilogram eroin maddesi ele geçirilerek gençleri uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlarla mücadele edildi.

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