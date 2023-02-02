Erzincan'da jandarmadan kaçakçılık olaylarına geçit yok

Çeşitli suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda 39 kaçak göçmen yakalandı. 11 faili meçhul olayın ise 8'i aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 Ocak ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 2 bin 833 paket kaçak sigara, 2 adet sikke, 3 adet tarihi obje, 13 litre kaçak alkol, 1 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, 4 adet Osmanlı dönemine ait el yazması kitap, 1 adet dedektör, 2 adet tabanca ele geçirilerek, 30 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; 2 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı (TCK-79) olayına müdahale edilerek, bu olaylarda toplam 39 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 3'ü serbest bırakılırken 36'sı sınır dışı edildi. Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 11 faili meçhul olaya müdahale edilerek 8 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 223 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu ve 219 kişi de yakalandı.

Çalışmaların ve operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.