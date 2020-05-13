Erzincan'da jandarmaya EYP'li saldırı: 1 yaralı

Erzincan'da, jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Erzincan - Çağlayan kara yolu Karatuş Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, jandarma minibüsünün devriye geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddetiyle minibüs, yol dışına çıkarken 1 asker hafif yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı askere ambulansta müdahalede bulundu. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Gelen bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu. Diğer takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğinde bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan merkeze bağlı Çağlayan beldesinde daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askeri personel yaralanmıştır. 13.05.2020 tarihi saat 16.10 sıralarında transit marka araçla Merkez İlçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede Komando Timi, İstihbarat Unsuru, Drone Unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.