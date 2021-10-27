İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da kaçak avlanan 12 kişiye 19 bin 405 lira para cezası kesildi

Erzincan’da kaçak avlandıkları tespit edilen 12 kişiye 8 bin 905 lira idari para cezası ve 10 bin 500 lira tazminat cezası uygulandı.

Erzincan'da kaçak avlandıkları tespit edilen 12 kişiye 8 bin 905 lira idari para cezası ve 10 bin 500 lira tazminat cezası uygulandı.


Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Av Koruma ve Kontrol personelleri tarafından Erzincan ilinin genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 12 kişiye 8 bin 905 lira idari para cezası ve 10 bin 500 lira tazminat cezası uygulandığı kaydedildi. İl genelinde 179 avcının denetlendiğini belirten Erzincan DKMP Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurallara uyan ve belgeleri tam olan avcılara teşekkür etti.

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