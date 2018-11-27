Erzincan'da kaçakçılık operasyonu

Erzincan'da Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerinin finans kaynağı olan, vergi kaybı nedeni ile ülke ekonomisine zarar veren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile Erzincan genelinde kaçakçılık uygulaması yapıldı.

24/11/2018 günü Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında; durumundan şüphelenilerek durdurulan ve sürücülüğünü E.A'nın yaptığı 25 plakalı araçta yapılan aramada; üzerinde TABDK bandrolü bulunmayan çeşitli markalarda toplam 230 bin adet içi boş makaron, çeşitli markalarda faturası ibraz edilemeyen 32 kilogram nargile kömürü, çeşitli markalarda üzerinde bulunan TABDK bandrolünün yapılan sorgulamasında başka markalara çıkan ayrıca bandrolü usulüne uygun yapıştırılmayan 220 bin adet içi boş makaron, çeşitli markalarda, üzerinde bulunan TABDK bandrolünün yapılan sorgulamasında başka markalara çıkan ayrıca bandrolü usulüne uygun yapıştırılmayan 230 kilogram tütün ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak şüpheli E.A. isimli şahıs 25/11/2018 günü Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştır.