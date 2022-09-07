Erzincan'da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık” eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” protokolü çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldı.

Bu çerçevede kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve fabrikalar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom vb. yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerinde, yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler vb. oda teşkilatlarında ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri camii giriş ve çıkışlarında yapılacak eğitimler ile en az 5 milyon erkeğe ulaşılması hedefleniyor.

Bu manada Eğitim Şube Müdürlüğü eğitim salonunda, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü erkek personeline, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmen eşliğinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık” eğitimi verildi.