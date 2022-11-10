Erzincan'da kadınlar kansere karşı bilgilendiriliyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kadınlara çeşitli kanser türlerine karşı bilgilendirme eğitimleri verilerek, tarama yaptırmaları yönünde teşvik edildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen programlar çerçevesinde Üzümlü Gençlik Merkezinde kadınlara, Halk Sağlığı Birimi tabibi Uzm. Dr. Ahmet Mimaroğlu ve KETEM sorumlu tabibi Dr. Ayşe Sena Çelik tarafından; diyabet, sağlıklı beslenme, obezite, tütün bağımlılığı, KOAH, akciğer kanseri, çocuklarda lösemi ve kanser taramaları konularında eğitim verildi. Kadınlardan gelen sorular cevaplandırıldığı eğitim sonunda kadınlar kanser taramaları konusunda KETEM Merkezi'ne davet edildi. Eğitimlerin sonunda çocuklara ise diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.