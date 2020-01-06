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Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Erzincan’da akraba kadınların ev içerisinde bıçaklı kavgası kanlı bitti.

Erzincan'da akraba kadınların ev içerisinde bıçaklı kavgası kanlı bitti. Bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.



Olay, gece saatlerinde Erzincan'ın Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.D. ile yengesi S.G. arasında dün öğle saatlerinde telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın devamında bugün gece saatlerinde N.D., B.D. ve yengeleri S.G. arasında ev içerisinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kadın da aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulunarak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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