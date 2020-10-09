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Erzincan'da kaldırım çalışmaları sürüyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri kaldırım olmayan sokaklarda ve kaldırımları tahrip olmuş sokaklarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.


Ekipler bu kapsamda Arslanlı Mahallesi 206. sokakta çalışmaları başlattı. Burada zamanla yıpranmış olan kaldırımların söküm işlemlerine başlayan ekipler kaldırım olmayan kısımlarda ise bordür taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.


Söküm ve bordür taşı uygulama çalışmaları tamamlanınca kaldırımlara kilit parke taş uygulaması yapılarak 206. Sokak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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