Erzincan'da kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Erzincan'da belediye ekiplerince kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler bu kapsamda Karaağaç Mahallesi 778. sokakta kaldırım yenileme çalışması yaptı.

778. sokaktaki kaldırımların zamana bağlı olarak tahrip olmasından dolayı burada yenileme çalışmalarını başlatan ekipler, vatandaşların gün içinde yoğun olarak kullandığı bir sokak olmasından dolayı esnafın mağduriyet yaşamaması için ekseriyetle çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyorlar. Eski kaldırımların sökümü ile birlikte bordür çalışmalarını yapan ekipler, kaldırımlara andezit taş uygulaması yaparak 778. sokak vatandaşların hizmetine sunulacak.