Erzincan'da kanser erken tanı eğitimi

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezinde, Aile Sağlığı Merkezlerinden (ASM) gelen hastalara yönelik Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanları tarafından kanser erken tanı, tarama ve meme muayenesi eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde, meme kanseri için 20-40 yaş arası kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi ve 2 yılda bir klinik meme muayenesi yaptırmaları, 40-69 yaş arası kadınların ise her ay kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi çektirmelerinin önemi anlatıldı. Serviks kanseri için 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir smear veya HPV testi, kolorektal kanser için ise 50-70 yaş aralığındaki herkesin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları gerektiği belirtildi. Meme kanserinin kadınlarda görülen en sık ikinci kanser tipi olduğunu belirten eğitmenler, kadınların mutlaka her ay düzenli olarak el muayenesi yapmasının erken teşhiste önemini anlatarak, meme kanseri risk faktörlerinin çevre, beslenme, stres, alkol ve sigaranın artışına neden olduğunu söyledi.

Eğitimciler, kanserin Türk toplumu ve dünya için oldukça önemli bir sağlık sorunu olduğunu, ülkede kanserden korunmaya yönelik ücretsiz tarama faaliyetlerinin etkin olarak yürütüldüğünü ve bu alanda eğitim alan tüm sağlık çalışanlarının toplumun kanser taramalarına yönelik farkındalıklarını arttırmaya yönelik sorumluluklarının olduğunu ifade etti.