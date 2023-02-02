Erzincan'da kar küreme çalışmaları

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının şehir içi trafiğini aksatmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.