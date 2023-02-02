İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da kar küreme çalışmaları

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezi ve yerleşkelerde 18 kepçe, 7 tuzlama küreme aracı ve 2 greyderle tuzlama ve küreme çalışmalarına koordineli bir şekilde aralıksız devam ediyor.


Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının şehir içi trafiğini aksatmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.