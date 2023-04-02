Erzincan'da kar maskeli hırsızlık

Erzincan'da bakkala giren kar maskeli hırsız, kısa sürede yaklaşık 50 bin lira değerinde ki ürünleri çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan merkez Buğday Meydanında bulunan bir bakkala gece saatlerinde yüzü maskeli hırsız, camı kırarak içeri girdi. Hırsız, raflarda bulunan 50 bin lira değerinde ki tütün ürünleri, tekel ürünleri ve gıda maddelerini alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürürken iş yeri sahibi Aslan Büklü hırsızın veya hırsızların yakalanmasını istiyor.

“Kaldırım işgali güvenlik kamerasının görüşünü kısıtladı”

Bakkal sahibi Aslan Büklü, 30 senedir aynı yerde çalıştığını, daha önce hiç hırsızlık olayı ile karşılaşmadığını belirterek kendi bakkalının hemen önünde bulunan ve kaldırım işgali oluşturan malzemelerin çevredeki güvenlik kamerasının görüş açısını kısıtladığı için olayın net olarak görünmediğini, Erzincan Belediyesi'ne konu ile alakalı defalarca yaptığı şikayetlerin sonuç vermediğinin altını çizerek, “Dükkanımıza gece saatlerinde giren bir hırsız 50 bin lira değerindeki malzemeleri çaldı. Tütün mamullerinden tekel ürünlerine kadar para eden ne varsa alıp gitmiş. Dükkana giren hırsız bu kapının önünde duran ve kaldırımı işgal eden malzemeleri kendine siper ettiği için güvenlik kameraları da net göremiyor. İzlediğimiz güvenlik kamerasında yalnızca yüzünde maske olan bir hırsızın bu malzemeleri kendine siper ederek dükkana girdiğini görüyoruz. Ben Erzincan Belediyesi'ne bu olay yaşanmadan önce defalarca mağduriyetimi dile getirmiş olsam da konu bir neticeye bağlanmadı. Şimdi bu hırsızlık olayı yaşandı. Allah göstermesin bu malzemeler gelen bir müşterinin kafasına da düşebilir. Zabıta ekipleri şikayetimiz üzerine birkaç kere gelip buranın fotoğrafını çekip gitti ancak bir sonuç alamadık. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.