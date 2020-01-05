Erzincan'da kar ve tipi 200 köy yolunu ulaşıma kapadı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 60, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Kemaliye'de 50, Kemah'ta 30, İliç'te 42, Otlukbeli ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği bildirildi.

Buzlanma ve don uyarısı:

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.