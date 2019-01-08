İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da kar ve tipi okulları tatil etti

Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.


Erzincan'da önceki günden beri etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günüde okulları bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar yağışını fırsat bilen Erzincanlılar sokaklara dökülerek kar yağışı altında fotoğraf çekme imkanı buldu. Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.