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Erzincan'da kar ve tipiden 173 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 173 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.


Erzincan'da kar yağışı aralıklı devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, Çayırlı'da 4, İliç'te 40, Kemah'ta 25, Kemaliye'de 23, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 40, Tercan'da 25 ve Üzümlü'de 5 olmak üzere toplam 173 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 15 ekip, 3 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 13 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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