Erzincan'da kar ve tipiden 294 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 294 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan'da il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 15, Çayırlı'da 35, İliç'te 45, Kemah'ta 20, Kemaliye'de 60, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 40, Tercan'da 55 ve Üzümlü'de 15 olmak üzere toplam 294 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 2 dozer ve 12 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Kar yağışı devam edecek”

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.