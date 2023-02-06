Erzincan'da kar ve tipiden 326 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'ın şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 326 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Merkez'de 50, Çayırlı'da 45, İliç'te 58, Kemah'ta 30, Kemaliye'de 30, Otlukbeli'de 10 Refahiye'de 10, Tercan'da 70 ve Üzümlü'de 23 olmak üzere toplam 326 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.