Erzincan'da kar ve tipiden 37 köy, 7 mezra yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 37 köy, 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan ve çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta ve kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 0, Iğdır'da 4, Tunceli'de 2, Erzincan'da 1, Bayburt'ta 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 6, Erzincan, Bayburt ve Kars'ta 3, Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de 2, Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan kar ve tipi dolayısıyla Erzincan'da 37 köy, 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan merkez ilçede 5 köy, Çayırlı'da 7, Kemaliye'de 5, Tercan'da 5, Üzümlü'de 5 köy ve 1 mezra, Refahiye'de 10 köy ile 6 mezra yolu olmak üzere toplam 37 köy ve 7 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

“Yoğun kar ve sağanak geliyor”

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle birçok kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.