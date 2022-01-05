İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da kar ve tipiden 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 6, Tercan'da 3, Üzümlü'de 6, Refahiye'de 3, Kemah'ta 6, Kemaliye'de 6 ve İliç'te 3 olmak üzere il genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

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