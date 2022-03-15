Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 104 köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 104 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Merkezde 2, Çayırlı'da 15, Kemah'ta 7, Kemaliye'de 3, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 30, Tercan'da 40 ve Üzümlü'de 5 olmak üzere kapalı olan toplamda 104 köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 10 greyder, 2 dozer, 10 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ve 12 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ise gece saatlerinden itibaren etili olan fırtına ve sürgünden dolayı yolda kalan 4 çekici kurtarıldı. Karayolları ekipleri sürgünden dolayı karla kaplanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr; kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde aralıklı olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ardahan'da 12, Bayburt'ta 11, Erzurum'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Bayburt'ta 3, Erzurum ve Kars'ta 4, Erzincan ve Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 177, Ergan Kayak Merkezinde 151 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 143 santimetre olarak kaydedildi.