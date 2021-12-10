Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 2 gün etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan 31 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri greyder, kepçe, bıçaklı kamyonlarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kapalı köy yollarının tamamı bugün itibariyle yeniden ulaşıma açıldı.

Köyde yaşayan vatandaşlar, yollarını açan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 4, Iğdır'da 1, Bayburt'ta 2 derece olarak kaydedildi.