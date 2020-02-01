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Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 249 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 249 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Erzincan merkezde 8, Çayırlı'da 40, İliç'te 8, Kemah'ta 8, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'nde 7, Refahiye'de 120, Tercan'da 30, Üzümlü'de 8 olmak üzere 249 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 12 greyder, 4 dozer, 6 bıçaklı kamyon, 15 kepçe olmak üzere 12 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.


Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından trafikte aksama yaşanmaması için yol küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ulaşımda sorun yaşanmaması için ana arterlerde buzlanmanın önüne geçebilmek adına tuzlama çalışması yapıyor.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde bugün kar yağışı beklendiği belirtilerek gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi.



Yoğun kar uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemizde Erzurum'un güney kesimleri, Erzincan'ın güney ve doğusu, Ağrı'nın batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışından dolayı oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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