Erzincan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Ayaz etkisinin sürdüğü kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Erzincan ve çevresinde dün gece etkisini arttıran kar yağışı yerini sabah saatlerinde soğuk havaya bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde araç camları, kaldırımlar ve yollar buz tuttu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken soğuk havadan olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar da buz tutan iş yerlerinin önünü temizledi. Soğuktan korunmak isteyen vatandaşlarda çareyi bere ve atkılara sığınmakta buldu. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sabah saatlerinden itibaren yollarda ve kaldırımlarda oluşan kar ve buzları temizlemeye başladı.

Erzincan'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Akşam yağan kardan dolayı Erzincan'da hava buz gibi yollar ve kaldırımlar kardan dolayı donmuş. Kaldırımlarda ve yollarda yürümekte zorluk çekiyoruz. Penguen gibi olduk. Kayıp düşüyoruz” dediler.

Kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemizin kuzey doğusunda zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) rüzgâr esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi gibi konularda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan, bugün Ergan Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayak Türkiye Şampiyonası olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendi.