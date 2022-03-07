Erzincan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Erzincan'da soğuk hava etkisini artırdı. Özellikle gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Yüksek kesimlerde bulunan akarsular ve çeşmeler donarken, gece yaşanan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Araç sürücüleri ise güne, camlarda ki buzları kazıyarak başladı.

‘Doğuda kar ve karla karışık yağmur bekleniyor'

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Bayburt ve Erzurum'un karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güney ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'ta 11, Erzurum'da 9, Bayburt'ta 5, Erzincan ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır'da 12, Erzincan'da 9, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan ve Bayburt'ta 0 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 158, Ergan Kayak Merkezinde 136 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 101 santimetre olarak kaydedildi.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.