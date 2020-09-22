İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.


Erzincan Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan korona virüs (Covid-19) denetimlerinde haklarında verilen izolasyon kararına uymayan 5 kişi zorunlu izolasyon için Gençlik ve Spor Bakanlığı Pir Muhammed Bahaeddin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Kuralları ihlal eden 5 kişi, karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak.


Öte yandan 5'i izolasyon kuralına uymayan, 27'si ise mevsimlik işçi ve kalacak yeri olmayan toplam 32 kişinin Erzincan'daki KYK yurtlarında karantina sürecini geçirdiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.