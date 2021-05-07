Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilinçlenmesine yönelik biri dizi etkinlik gerçekleşti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve trafikte iken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirilme ve bilinçlendirilme faaliyetleri yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından “maket yaya” kullanılarak yayaya çarpma sonucu meydana gelmiş bir trafik kazası neticesinde yaya geçidinde yaralı olarak yatan bir makete yaralı yaya süsü verilmiş, yaya geçidine yaklaşan sürücülerde farkındalığın artırılması yönünde çalışma yapıldı. Kurulan stantlarda sürücülere yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapılarak, trafikte uyulması gereken kuralları içeren broşürler dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içerisinde Jandarma sorumluluk bölgesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak Jandarma ekiplerince EBA üzerinden “Trafik Güvenliği Eğitimi” verildi. Ayrıca vatandaşlara “Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi” hususunda bilgilendirici ve uyarıcı SMS gönderildi.

Trafikte yer alan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu belirtildi.