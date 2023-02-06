Erzincan'da karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Merkeze bağlı Mecidiye köy girişinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 vatandaş araçlarında mahsur kaldı. Uzun uğraş sonucu mahsur kaldıkları yerden kurtulamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Off-Road tutkunları da kendilerine ait arazi araçlarıyla destek verdiği çalışmada, mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.