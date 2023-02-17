Erzincan'da kardan 44 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan'da 44 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 44 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan ve çevresi aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgâr batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Karaçoban ilçesinde eksi 30 derece olarak ölçüldü.