Erzincan'da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Erzincan'ın yüksek kesimlerine yağan ve 20 santimetreye ulaşan karın ardından doğanın beyaz örtüsü ağaçlarla, koyun sürüsüyle bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Erzincan'da beyaz örtüye bürünen yüksek kesimler vatandaş kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşlar adeta muhabirliğe soyunarak hem cep telefonu kamerasıyla çekip, hem de karın oluşturduğu güzelliği yorumladılar. Refahiye ilçesine bağlı Salur köyü Yazı mezrasında yaşayan Sezgin Özkaya, kar yağışı nedeniyle enerji hatlarının hasar gördüğünü ve elektriklerin kesildiğini ifade ederek, “Kar 20 santimetreye ulaştı. Elektriklerimiz kesildi. Ancak kar çok güzel. Görsel bir güzellik oluşturdu” dedi.

Koyun sürüsü kara yakalandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nda da koyun sürüsü kara yakalandı.

Mezradan küçükbaş hayvan sürüsüyle aşağı kesimlere inmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kara hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Kazım Aydın, “Kış çilesi başladı. Biraz daha ottan kar etmek için sürüyü yukarılarda tutuyoruz. Aniden kar da bastırınca zor oluyor” diye konuştu.