Erzincan'da karın tadını çocuklar çıkardı

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme ve buzlama çalışması yaparken, kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya kar topu oynadı.

Uzun bir aradan sonra, Erzincan kent merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından karı özleyen çocuklar girdikleri canlı derslerden sonra, kar topu oynamak ve karın tadını çıkarmak için parklara koşup eğlendiler.

Öte yandan Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından ana arterler ve otobüs güzergâhlarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam etti. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri kar yağışının ardından şehir içi trafiğini aksatmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.