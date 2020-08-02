Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi

Erzincan'da kurban kesimlerinin ardından bayramın üçüncü gününde de kasapların kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci ve üçüncü gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasaplar kıymanın kilosunu 2 liradan çektiklerini söyledi.

Bayramda dükkanlarını açtıklarını aktaran Kasap Selim Taş, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 2 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluk 2 gün daha devam eder. Diğer bayramlara göre bu sene yoğunluk biraz daha az. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz” dedi.

Kurban etini kasaba getiren vatandaşlardan Suat Tokdemir ise “Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramının birinci günü gidip kurbanlarımızı kestik. Bugün de kurban etlerimizden kıyma ve kuşbaşı gibi hazırlıklar yapmak için kasaba geldik. Herkese Allah kolaylık versin” diye konuştu.