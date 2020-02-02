İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da kayakçılardan Yunan Vekil Lagos'a tepki

Erzincan’da kayakçılar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos’u, dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar.

Erzincan'da kayakçılar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'u, dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar. Yarıyıl tatilinin son gününde Erzincan'daki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımda kayak yaptı.


Yarıyıl tatilinde kayak kursu alan öğrencilerde Türk bayrağıyla yukardan aşağı kayarak kursu tamamladı ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepkilerini gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.