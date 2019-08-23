İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da kaza sonrası yanan araçtaki sürücü öldü

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, bariyere çarpıp yanan otomobildeki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bariyere çarpıp yanan otomobildeki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün gece saat 00. 10 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Üzümlü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Yeniçeri idaresindeki 26 KY 970 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Sürücü Fatih Yeniçeri yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarıldı.


Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih Yeniçeri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.