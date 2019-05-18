Erzincan'da kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Erzincan'da kıraathaneye yönelik iftar vakti düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken 1 kişi de yaralandı.

Olay, iftarın hemen ardından Erzincan merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Otomobille kıraathaneye gelen V.O., amcasının çocukları H.O. ve E.O. ile kavga edip daha sonra yanında getirdiği ruhsatsız silahla kıraathaneye ve çevreye yönelik 3 el ateş açarak olay yerinden ayrıldı. Olayda sopa darbesiyle yaralanan E.O., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli V.O. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathane ve çevresinde inceleme yaparak, boş kovanları topladı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.