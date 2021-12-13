Erzincan'da kırağı ve buzlanmaya karşı battaniye önlemi

Erzincan'da soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, kırağı ve buzlanmadan korumak için otomobil ve motosikletlerinin üzerini battaniye ile örttü.

Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Özellikle doğu kesimler de şiddetli ayaz ve düşük sıcaklıklar kırağı oluşumuna ve buzlanmaya zemin hazırladı.

Soğuk havalar nedeniyle meydana gelen kırağı ve buzlanmaların araçların kaportalarında zarara neden olduğu biliniyor. Erzincan'da gece üzeri kapatılmayan araç ve motosikletlerin sabah saatlerinde yüzeyi tamamen buzlanmış hale geliyor. Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'da yaşayan bazı motosiklet ve otomobil sürücüleri ise soğuğa karşı battaniye ile önlem alarak araçların kaportalarına zarar gelmemesi adına tedbir alıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesi genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyardı.

Yapılan son değerlendirmeye göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr genellikle güney ve güneydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde 0 derece, en yüksek sıcaklıkta Erzurum'un Uzundere, İspir ilçesinde ve Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 derece olarak ölçüldü.