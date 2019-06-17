Erzincan'da kiraz üreticisinin yüzü gülüyor

Erzincan'da kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü de gülmeye başladı.

Son yıllarda Erzincan tarım sektöründe ağırlık kazanmaya başlayan kiraz, ihracatçı firmaların pazara girmesiyle birlikte 8 ila 10 liradan alıcı bulmaya başladı. Kiraz son yıllarda Erzincan genelinde gerek dikim sahası gerekse üretim açısından büyük bir gelişme gösteriyor. Özellikle pazarlama noktasında sıkıntı yaşanmaması çiftçilerin kiraza yönelmelerinde büyük bir etken olarak öne çıkıyor.

Erzincan İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istatistiklerine göre kentte bin 800 dekarlık alanda kiraz yetiştiriciliği yapılıyor.

Erzincan'da kiraz üretiminin büyük bölümü Üzümlü ilçesi ile bağlı belde ve köylerde gerçekleştirilirken merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde de kiraz üretimi giderek gelişmekte.

Kiraz hasadının önceki yıla göre verimin daha fazla olması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ahmet Pektaş isimli vatandaş, “Kirazı orijinal ve hormonsuz bir şekilde bahçeden almaya, tatmaya geldik. Dışarıdan gelen kirazlarla bunlar arasında dağlar kadar fark var. Tadı orijinal kesinlikle hormon ve ilaç yoktur. Üzümlü'de kendi halinde yetişen doğal kirazların tadı muhteşem, herkese tavsiye ederiz” dedi.